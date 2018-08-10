«Интер» арендует хавбека «Монако» Кейта Бальде с правом выкупа за 30 млн евро

Автор: Михаил Серебряков 0

Бальде

Полузащитник «Монако» Кейта Бальде продолжит карьеру в «Интере». Миланский клуб практически согласовал аренду 23-летнего хавбека с правом выкупа.

«Нерадзурри» арендуют сенегальца за 5-6 миллионов евро, а его приобретение через год обойдется команде в 30 миллионов.

Кейта не попал в заявку «Монако» на стартовый матч сезона в лиге 1 против «Нанта».

Отсутствие Александра Головина, Даниела Субашича и нескольких других игроков было объяснено клубом, однако причины, почему нет Кейта, не сообщаются, что косвенно подтверждает предстоящий трансфер.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sky Sport

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