«Интер» арендует хавбека «Монако» Кейта Бальде с правом выкупа за 30 млн евро

Полузащитник «Монако» Кейта Бальде продолжит карьеру в «Интере». Миланский клуб практически согласовал аренду 23-летнего хавбека с правом выкупа.

«Нерадзурри» арендуют сенегальца за 5-6 миллионов евро, а его приобретение через год обойдется команде в 30 миллионов.

Кейта не попал в заявку «Монако» на стартовый матч сезона в лиге 1 против «Нанта».

Отсутствие Александра Головина, Даниела Субашича и нескольких других игроков было объяснено клубом, однако причины, почему нет Кейта, не сообщаются, что косвенно подтверждает предстоящий трансфер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport