Фреди Бобич: «Уход Озила из сборной Германии – трусость» 

Бывший форвард сборной Германии Фреди Бобич раскритиковал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, решившего завершить карьеру в национальной команде. Напомним, что скандал вокруг футболиста разгорелся после публикации фотографий с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Хавбек «Арсенала» заявил, что руководство Немецкого футбольного союза (DFB) проявило по отношению к нему расизм.

«Для меня обвинения Озила удивительны. Он на ровном месте обвиняет кого-то в расизме, не приводя никаких конкретных примеров. Действия Озила шокируют меня. Я считаю, что он поступил трусливо.

Он мог бы выступить на телевидении, объяснить свою позицию. Для нас, футболистов, основным принципом всегда являлось «будь мужчиной и отстаивай свою правоту».

Я бы понял Озила, если бы ему было 18-19 лет. Но мы говорим о футболисте, который является профессиональным спортсменом уже столько лет! Он выигрывал чемпионат мира. Конечно, Озил должен был понимать, какую реакцию все это вызовет», — сказал Бобич.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail