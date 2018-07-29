Фреди Бобич: «Уход Озила из сборной Германии – трусость» 

Автор: Михаил Серебряков 0

Озил

Бывший форвард сборной Германии Фреди Бобич раскритиковал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, решившего завершить карьеру в национальной команде. Напомним, что скандал вокруг футболиста разгорелся после публикации фотографий с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Хавбек «Арсенала» заявил, что руководство Немецкого футбольного союза (DFB) проявило по отношению к нему расизм.

«Для меня обвинения Озила удивительны. Он на ровном месте обвиняет кого-то в расизме, не приводя никаких конкретных примеров. Действия Озила шокируют меня. Я считаю, что он поступил трусливо.
Он мог бы выступить на телевидении, объяснить свою позицию. Для нас, футболистов, основным принципом всегда являлось «будь мужчиной и отстаивай свою правоту».

Я бы понял Озила, если бы ему было 18-19 лет. Но мы говорим о футболисте, который является профессиональным спортсменом уже столько лет! Он выигрывал чемпионат мира. Конечно, Озил должен был понимать, какую реакцию все это вызовет», — сказал Бобич.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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