«Челси» ведет переговоры с Лораном Бланом

«Челси» рассматривает вариант с приглашением Лорана Блана на пост главного тренера команды. Клуб не смог договориться с Маурицио Сарри.

Лондонский клуб переключился на кандидатуру француза, не сумев договориться с «Наполи» по переходу Маурицио Сарри.

Карло Анчелотти ранее возглавил неаполитанскую команду, однако контракт Сарри с «Наполи» до сих пор не расторгнут.

В договоре прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро, и «Челси» отказался ее выплачивать.

Директор лондонцев Марина Грановская встретилась с Бланом, который после ухода из «ПСЖ» в 2016 году остается без работы.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia