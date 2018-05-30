«Челси» ведет переговоры с Лораном Бланом

Автор: Тимофей Поршнев 0

Blanc

«Челси» рассматривает вариант с приглашением Лорана Блана на пост главного тренера команды. Клуб не смог договориться с Маурицио Сарри.

Лондонский клуб переключился на кандидатуру француза, не сумев договориться с «Наполи» по переходу Маурицио Сарри.

Карло Анчелотти ранее возглавил неаполитанскую команду, однако контракт Сарри с «Наполи» до сих пор не расторгнут.

В договоре прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро, и «Челси» отказался ее выплачивать.

Директор лондонцев Марина Грановская встретилась с Бланом, который после ухода из «ПСЖ» в 2016 году остается без работы.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Jorginho

Клубы из топ-6 АПЛ интересуются Жоржиньо

Маурицио Сарри

«Челси» готов сделать «Наполи» скидку на трансфер Давида Луиза в обмен на Маурицио Сарри

Sarri

Агент Маурицио Сарри ждет скорейшего ответа от «Зенита»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 