«ПСЖ» нацелился на игрока «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан попал в сферу интересов «ПСЖ». Парижане задумываются о приобретении игрока.

По данным источника, французская команда надеется заполучить бразильца сегодня, в последний день зимнего трансферного окна в Европе. В футболисте «ПСЖ» видит замену Неймару, который выбыл на два-три месяца из-за травмы. Но приобрести хавбека будет трудно: лондонский клуб не планирует с ним расставаться.

Напомним, что Виллиан перешел в «Челси» в 2013 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел за «синих» 23 матча, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports