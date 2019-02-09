Кенни Далглиш: «Клопп должен получить «Оскар»

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш высказался о нервозности нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Он поддержал немецкого специалиста.

«Юрген нервничает? Тогда он должен получить «Оскар», потому что я этого не замечал. Когда там премия?

Для нас Клопп — лучший специалист, который может быть здесь. И нет никаких проблем с нервами. Я думаю, нервы — это нормально. Это предвкушение, не стоит стесняться», — заявил Далглиш.

Напомним, на данный момент в турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место с 62 очками. Сегодня в рамках 26-го тура АПЛ команда под руководством немецкого специалиста проведет матч против «Борнмута».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com