Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания

На этой неделе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут особым образом. Они начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано Сала.

Сообщается, что футболисты, участвующие в еврокубковых играх на этой неделе, выйдут на поле в траурных повязках.

Напомним, аргентинский нападающий вылетел на частном самолете в Уэльс, но до столицы он так и не долетел. Воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила обломки самолета на дне Ла-Манша, среди которых было найдено тело игрока. Затем стало известно, что футболист погиб в результате травм головы и тела.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА