Криштиану Роналду может оказаться в тюрьме на 8 лет

Налоговые службы Испании намерены взыскать с форварда «Реала» Криштиану Роналду 28 миллионов евро до 15 июня. Игроку грозит тюрьма.

Сторона футболиста рассчитывала заплатить половину данной суммы взамен на признание вины и сокращение срока с восьми лет до двух лет условно. Испанское ведомство отказалось от предложения адвокатов игрока. Если Роналду откажется выплатить 28 миллионов евро, то нападающий предстанет перед судом и рискует оказаться в тюрьме на восемь лет.

Напомним, что с 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира-2018, где Роналду должен представить сборную Португалии. Первую встречу португальцы проведут с командой Испании как раз 15 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: AS