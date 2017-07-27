Майкл Гектор близок к переходу в «Халл Сити»

Автор: Никита Воробьев 0

«Халл Сити», возглавляемый Леонидом Слуцким, может арендовать еще одного футболиста «Челси». Им станет защитник Майкл Гектор.

25-летний ямаец перебрался в «Челси» в 2015 году, но так и не сыграл за основную команду ни одного матча. Большую часть карьеры он провел «Рединге», а в прошлом сезоне защищал цвета «Айнтрахта».

За немецкий клуб футболист провел 22 матча и забил один гол.

Напомним, что «Халл Сити» уже арендовал другого защитника «Челси» — Ола Айну.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер Дина Джонса

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