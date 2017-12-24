Джейми Варди забил 50-й гол в АПЛ

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:2). Этот мяч стал 50-м в премьер-лиге для 30-летнего английского форварда.

21 гол в 40 играх (42%) Варди забил командам из первой шестерки. С августа 2014 года столько же лидерам лиги забил только форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (21 гол за 30 игр).

В 19 матчах этого сезона Варди отличился 8 раз и сделал одну результативную передачу.

Источник: Opta Sports
Фото: Global Look Press

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