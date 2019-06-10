«МЮ» не желает вести переговоры с «Реалом» по Погба

Автор: Никола Косич 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, не перейдет в «Реал». Манкунианцы отказались вести переговоры с мадридским клубом.

Руководство клуба заявило, что Погба не продается. Единственный способ его заполучить, считают в «Реале», — игрок должен сам захотеть уйти.

«Сливочные» пытаются наладить контакт с «МЮ» по просьбе Зинедина Зидана – тренер хочет видеть полузащитника в команде. Возможно,  «Манчестер» просто пытается поднять цену на Погба.

В прошедшем чемпионате Англии Погба провел 35 матчей, отметился 13 голами и 9 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: As

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