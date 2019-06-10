«МЮ» не желает вести переговоры с «Реалом» по Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, не перейдет в «Реал». Манкунианцы отказались вести переговоры с мадридским клубом.
Руководство клуба заявило, что Погба не продается. Единственный способ его заполучить, считают в «Реале», — игрок должен сам захотеть уйти.
«Сливочные» пытаются наладить контакт с «МЮ» по просьбе Зинедина Зидана – тренер хочет видеть полузащитника в команде. Возможно, «Манчестер» просто пытается поднять цену на Погба.
В прошедшем чемпионате Англии Погба провел 35 матчей, отметился 13 голами и 9 ассистами.
Фото: Gloobal Look Press
Источник: As