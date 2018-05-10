Федор Чалов попадет в расширенную заявку сборной России

Автор: Дмитрий Темников 0

Федор Чалов

Футболист ЦСКА Федор Чалов попадет в расширенный список сборной России перед ЧМ-2018. Об этом сообщают СМИ. 

Помимо слухов такой вывод делается из заявки молодежной сборной России на ближайшие товарищеские матчи с кипрской «молодежкой» и местной «Гранадой»: Федор отсутствует в списке.

Напомним, расширенный список кандидатов на участие в ЧМ-2018 Станислав Черчесов объявит завтра. Чалов в текущем сезоне РФПЛ провел за красно-синих 20 матчей, забив 6 голов и отдав 4 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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