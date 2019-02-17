Клаудио Писарро — самый возрастной бомбардир Бундеслиги

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро установил рекорд Бундеслиги. Он отметился голом в матче против «Герты».

Этот забитый мяч стал первым для 40-летнего перуанца в Бундеслиге в этом году. Таким образом, Писарро забивал минимум один гол каждый год в течение 21 года в чемпионатах Германии.

Перуанский форвард стал первым игроком в истории, добившимся этого достижения. Писарро выступал за «Вердер», «Баварию» и «Кельн». Он лучший бомбардир в истории Бундеслиги среди легионеров.

Кроме того, Писарро стал самым возрастным игроком, забивавшим в чемпионате Германии. Ему 40 лет и 136 дней. Он побил рекорд Мирко Вотавы (тоже из «Вердера»), отличившегося в 1996 году в 40 лет и 121 день.

В этом сезоне на счету перуанца 17 матчей в немецкой лиге, в которых он отметился тремя голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote

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