Клаудио Писарро — самый возрастной бомбардир Бундеслиги

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро установил рекорд Бундеслиги. Он отметился голом в матче против «Герты».
Этот забитый мяч стал первым для 40-летнего перуанца в Бундеслиге в этом году. Таким образом, Писарро забивал минимум один гол каждый год в течение 21 года в чемпионатах Германии.
Перуанский форвард стал первым игроком в истории, добившимся этого достижения. Писарро выступал за «Вердер», «Баварию» и «Кельн». Он лучший бомбардир в истории Бундеслиги среди легионеров.
Кроме того, Писарро стал самым возрастным игроком, забивавшим в чемпионате Германии. Ему 40 лет и 136 дней. Он побил рекорд Мирко Вотавы (тоже из «Вердера»), отличившегося в 1996 году в 40 лет и 121 день.
В этом сезоне на счету перуанца 17 матчей в немецкой лиге, в которых он отметился тремя голами.
Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote