«Реал» предложил «ПСЖ» 120 миллионов евро и Луку Модрича за Неймара

Мадридский «Реал» сделал новое предложение по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара. В сделку также включается трансфер полузащитника Луки Модрича.

«Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу 120 миллионов евро, а также отдать Модрича. Общая сумма сделки оценивается в 180 миллионов евро.

Главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Модрич выступает за испанский клуб с 2012 года. Хорват провел 200 игр и забил 12 голов. Полузащитник является обладателем «Золотого мяча» 2018 года. На чемпионате мира в России Модрич со сборной Хорватии завоевал серебряные медали.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport