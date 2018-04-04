Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» разгромила «Рому»

Каталонская «Барселона» приняла итальянскую «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Гости старались, но потерпели разгромное поражение.

Лига чемпионов. 1/4 финала

БАРСЕЛОНА — РОМА – 4:1 (1:0)

Барселона. 4 апреля.

Стадион: «Камп Ноу». 76548 зрителей

Судья: Данни Маккели (Голландия)

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Семеду, Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 67), Иньеста (Д. Суарес, 85), Месси, Л. Суарес.

«Рома»: Алиссон, Перес, Коларов, Фасио, Манолас, де Росси (Дефрель, 77), Флоренци (Эль-Шаарави, 72), Пеллегрини (Гоналон, 60), Стротман, Перотти, Джеко.

Голы: де Росси (38, автогол), Манолас (55, автогол), Пике (59), Джеко (80), Л. Суарес (87).

Предупреждения: Коларов (44), Стротман (86).

16 (10) удары (в створ) 7 (3)

8 фолы 8

10 угловые 7

3 офсайды 0

56 % владения мячом 44

Уже с самого начала игры «Рома» предпринимала попытки нанести удары по воротам «Барселоны». Однако ничего не получилось. «Барса» провела свою ответную серию атак. Защитникам «волков» с огромным трудом дается игра против Месси. Самым ярким моментом стало попадание Ракитича в штангу. И все же до конца первой половины матча забить удалось. Счет был открыт благодаря автоголу капитана «Ромы» де Росси. Второй тайм «Рома» начала неважно. Ещё один автогол. На этот раз постарался Манолас. Давление «Барселоны» дало результат. Не прошло и пяти минут, как Жерар Пике забил третий гол. Несмотря на это, «Рома» смогла дважды пробить во воротам «Барсы», однако Тер Штеген со всем справился. На 80-й минуте Джеко сумел пробить немецкого голкипера. Матч на этом не закончился, ибо Луис Суарес на 87-й минуте сумел установить окончательный счёт 4:1. Ответный матч команды сыграют в Риме 10 апреля.

Фото: официальный твиттер ФК «Рома»

Источник: Еженедельник «Футбол»