Хавбек «Вест Хэма» Артюр Масуаку плюнул в форварда «Уигана» Ника Пауэлла во время матча

Хавбек «Вест Хэма» Артюр Масуаку получил красную карточку в матче против «Уигана» (0:2) в рамках Кубка Англии. Полузащитник остался недоволен действиями нападающего «латикс» Ника Пауэлла и плюнул в его направлении.

«То, что сделал Артур, вызывает отвращение. Он получит все, что заслужил, и также получит какое-то наказание от нас. Такое неприемлемо, совершенно неприемлемо. Я лишь спросил Артюра о том, плюнул ли он. Он сказал: «Да». Такое никак нельзя делать. Мы отреагируем должным образом», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

За свое поведение Масуаку получил красную карточку. Арбитр Крис Кавана удалил полузащитника на 49-й минуте, когда «Вест Хэм» проигрывал со счетом 0:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports