Болельщик доехал из Португалии до Москвы на велосипеде

Португальский болельщик совершил настоящий подвиг. Он приехал на ЧМ-2018 на велосипеде.

Служащий мэрии португальского муниципалитета Аленкер Элдер Батишта, который добирался на велосипеде на чемпионат мира через всю Европу, прибыл в Москву. Его конечный пункт — поселок Кратово Московской области, где находится база португальской сборной.

— Москва… Вот я и пришел, — написал на русском на странице в Facebook Rumo à Rússia 2018. — Кажется, еще вчера я планировал маршрут.

От муниципалитета Аленкер, расположенного в 40 километрах от Лиссабона, до Кратово 4700 километров. Батишта начал свой путь из своего родного поселка 6 мая. За это время он проехал Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву, Латвию. Российско-латвийскую границу Батишта пересек 13 июня.

Фото: Globak Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»