Избитый чиновник за 100 миллионов рублей готов помириться с Кокориным и Мамаевым

Избитый стулом чиновник Минопромторга Денис Пак готов примириться с арестованными футболистами-хулиганами Кокориным и Мамаевым. Только за 100 млн рублей.

Это зарплата потерпевшего куратора создания лимузина президента за 25 лет службы. Водитель экс-жены генерала ФСБ Вячеслава Ушакова, которому спортсмены сломали нос, якобы оценил страдания в 500 тыс рублей и оплату лечения. Адвокат чиновника Пака заявил о том, что чиновник не намерен никого прощать. Вероятно, сумма будет расти.

«Пак не осознавал, что перед ним профессиональные футболисты, даже об их существовании не знал. Это уже после инцидента ему рассказали, что часть из нападавших – игроки. Поэтому мы и говорим, что для нас это – не футболисты. Футболисты были на поле летом. Для нас это – хулиганы. Так же, как для Кокорина, Мамаева и их компании это был не чиновник, а некий человек с неправильным, по их мнению, разрезом глаз», — говорит адвокат Пака Наталья Шатихина.

Фото: Global Look Press

Источники: «Спорт-Экспресс» , телеграм-канал Футляр от виолончели