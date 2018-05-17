Федор Смолов будет первым вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Smolov Fedor

Станислав Черчесов рассказал о том, кто будет играть роль вице-капитана сборной России. Этим футболистом оказался Федор Смолов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможных изменениях в составе и о капитанах на ЧМ-2018.

– Возможна ли не вынужденная, не из-за травмы, замена кого-то из участников сбора в Австрии резервистом?

– Да. Абонементов в сборную мы никому не выдаем. Почему, если футболист, который вызван в «список 28», не проявит себя достаточным образом, нужно обязательно ждать чьей-то травмы? Кто нас ограничивает по вызову игрока, включенного в «список 35»? Никто.

— Капитаном сборной на ЧМ-2018 будет Игорь Акинфеев, это понятно. А первым вице-капитаном – Федор Смолов?

– Да. Кстати, у него была капитанская повязка в матчах с Испанией и Францией, и в обоих случаях он забил. То есть Смолов – из той категории игроков, кого капитанство окрыляет.

– Вы же назначили Акинфеева? Выборов капитана не было?

– Назначил. И по-моему, вопросов это ни у кого не вызывает, – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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