Сергей Семак: «Понятия «автобус» не существует»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 2-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» отметил, что знает особенности игры тульской команды. А также рассказал про то, как команда готовиться к этому матчу.

– «Арсенал» – тот соперник, которого надо тщательно изучать. Прекрасно знаю тренера соперника, как он строит игру – контроль мяча, прессинг… Команда старается играть с мячом. Думаю, будет интересно. Тем более что прошлогодние результаты с «Арсеналом» были неудачными для нашей команде. Игру с «Динамо» сложно анализировать, ведь «Арсенал» 80 минут играл в большинстве, но его матчи на предсезонных сборах мы смотрели, так что подготовили достаточно информации.

– Команда восстановилась после перелета в Тюмень?

– Матч получился непростой, но ребята – молодцы. Мы играли в Тюмени, и главное, чтобы условия были одинаковыми для всех. Будет ли у нас другая схема? Посмотрим. Одна игра – не повод кардинально менять что-то. Будем держать в уме следующие матчи.

– «Зениту» тяжело играть с командами, которые паркуют автобус у своих ворот. Как вы готовитесь к игре с «Арсеналом»?

– Понятия «автобус» не существует. Всем во всех чемпионатах тяжело играть против тех, кто глубоко обороняется. В первой игре мы хорошо справились с задачей, но нельзя сказать, что «Арсенал» глубоко обороняется.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»