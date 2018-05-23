Карло Анчелотти возглавил «Наполи»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ancelotti

«Наполи» объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера команды. Соглашение 58-летнего специалиста рассчитано на три года с зарплатой около 6,5 миллиона евро за сезон. 

Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в своем Твиттере поблагодарил за работу прежнего тренера Маурицио Сарри, который с большой долей вероятности продолжит свою карьеру в «Челси» или «Зените».

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебро чемпионата Италии.

Отметим, что Анчелотти не работал с 2017 года, когда покинул «Баварию».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Наполи»

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