Карло Анчелотти возглавил «Наполи»

«Наполи» объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера команды. Соглашение 58-летнего специалиста рассчитано на три года с зарплатой около 6,5 миллиона евро за сезон.

Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в своем Твиттере поблагодарил за работу прежнего тренера Маурицио Сарри, который с большой долей вероятности продолжит свою карьеру в «Челси» или «Зените».

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебро чемпионата Италии.

Отметим, что Анчелотти не работал с 2017 года, когда покинул «Баварию».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Наполи»