Премьер-лига. 22-й тур. «Ахмат» выиграл у «Оренбурга»

В последнем матче 22-го тура чемпионата России «Оренбург» принял «Ахмат». Хозяева потерпели поражение.

Премьер-лига. 22-й тур

ОРЕНБУРГ — АХМАТ — 1:3 (1:1)

Оренбург. 8 апреля.

Стадион: «Газовик». 3524 зрителя.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Бегич, С. Козлов (Афонин, 68), Терехов, Сутормин, Мишкич, Бреев (А. Козлов, 59), Попович (Чуканов, 82), Деспотович.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Швец, Нижич, Плиев, Мохаммади, Раванелли (Роши, 86), Шиманьский, Силва, Иванов (Митришев, 84), Балай (Мбенг, 77).

Голы: 1:0 — Терехов (4), 1:1 — Раванелли (37), 1:2 — Иванов (48), 1:3 — Балай (56).

Предупреждения: С. Козлов (3), Бреев (25), Сиваков (60), Попович (73), Малых (90).

12 (5) удары (в створ) 10 (6)

20 фолы 7

4 угловые 4

0 офсайды 0

46 % владения мячом 54

Матч за позицию в чемпионате. Перед стартом игры «Оренбург» занимал 9-е место, «Ахмат» 10-е. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте «Оренбургом»: подачу Бреева с правого фланга успешно замкнул головой Терехов. Но в конце тайма гостям удалось отыграться. Уциев с трудом успел догнать мяч у углового флажка и тут же сделал передачу в штрафную, где Раванелли перенаправил мяч в створ ворот соперника. Очень быстро удалось «Ахмату» выйти вперед: через 3 минуты после начала второй половины игры Иванов мощно и четко пробил в дальнюю «девятку». Затем Балай после точной передачи Раванелли одним касанием увеличил отрыв. «Ахмату» удалось одержать победу на выезде и набрать уже 30 очков. Столько же и у «Рубина». До зоны еврокубков 6 очков.

Фото: твиттер «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»