Ирвинг Лосано перейдет в «Наполи»

24-летний хавбек продолжит карьеру в чемпионате Италии. В ближайшее время мексиканец станет игроком «Наполи».

Сегодня футболист прибудет в Италию, чтобы пройти медосмотр для неаполитанцев. Затем он подпишет с новым клубом 5-летний контракт.

При этом, сумма сделки сократится на 4 млн. евро. Вместо 42 миллионов «адзурри» заплатят за игрока 38 млн.

В контракт полузащитника могут быть включены отступные в размере 130 млн. ПСВ будет обязан перечислить «Пачуке», бывшему клубу Лосано, 20% от суммы продажи игрока.

В прошедшем сезоне Ирвинг провел 30 матчей в чемпионате Голландии. На его счету 17 голов и 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia