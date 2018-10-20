Олег Знарок снова стал тренировать. Теперь в Латвии

Экс-главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок приостановил карьеру и не подписывает профессиональных контрактов. Но вчера он работал с одной из латвийских команд.

По данным местных СМИ, специалист провел практическое занятие с «Земгале». Тренировка длилась около 2 часов, а сам Знарок работал в именной форме сборной России. Олег Валерьевич имеет латвийское и немецкое гражданства.

Напомним, 55-летний тренер в разное время возглавлял ХК МВД, московское «Динамо», СКА, а также сборные Латвии и России. В качестве специалиста Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина, а в российской национальной команде стал победителем чемпионата мира-2014 и обладателем золотой медали на Олимпиаде-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube