«Астана» в 5-й раз подряд стала чемпионом Казахстана, «Кайрат» Андрея Аршавина снова второй

Автор: Поршнев Тимофей 0

Аршавин

«Кайрат», за который выступает российский форвард Андрей Аршавин, в 31-м туре чемпионата Казахстана проиграл «Иртышу» (0:1). Таким образом, клуб потерял шансы на чемпионство.

Аршавин вышел на поле после перерыва, а на 86-й минуте получил прямую красную карточку за то, что наступил на упавшего оппонента.

Чемпионом Казахстана досрочно стала «Астана», это пятый титул команды подряд. «Кайрат» остался на втором месте, набрав 61 очко в 30 турах. У «Астаны» 71 очко в 29 матчах.

В прошлом сезоне обе команды боролись за чемпионство: «Кайрат» занял второе место, отстав от «Астаны» на одно очко.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Астаны»

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