«Челси» объявит об отставке Антонио Конте в ближайшие 24 часа

Главный тренер «Челси» Антонио Конте будет уволен с занимаемого поста в ближайшие сутки. Руководство «синих» примет такое решение, несмотря на то, что команда под руководством итальянского специалиста 19 мая завоевала Кубок Англии.

Ранее сам тренер заявлял, что готов уйти из команды, если это «будет нужно для общего блага». Фаворитом на пост нового наставника лондонцев называется бывший главный тренер «Барселоны»Луис Энрике.

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. За два года под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Кубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN SPORTS