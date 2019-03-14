Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Зенит» уступил «Вильярреалу» и вылетел из Лиги Европы

В очередном ответном матче 1/8 финала Лиги Европы питерский «Зенит» отправился в гости к «Вильярреалу». Хозяева одержали вторую победу.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

ВИЛЬЯРРЕАЛ (ИСПАНИЯ) — ЗЕНИТ (РОССИЯ) — 2:1 (1:0)

Вильярреал. 14 марта.

Стадион: «Эстадио де ла Серамика». 16827 зрителей.

Судья: Артур Диаш (Португалия).

«Вильярреал»: Фернандес, Гаспар, Гонсалес, Руис, Коста, Мори (Мигелон, 77), Иборра (Касорла, 71), Касерес (Морланес, 46), Форнальс, Морено, Бакка.

«Зенит»: Лунев (Кержаков, 64), Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Барриос (Краневиттер, 46), Оздоев, Эрнани, Дриусси, Азмун (Мак, 71), Шатов.

Голы: 1:0 — Морено (29), 2:0 — Бакка (49), 2:1 — Иванович (90).

Предупреждения: Руис (52), Шатов (56), Коста (82).

11 (5) удары (в створ) 11 (2)

20 фолы 13

4 угловые 9

1 офсайды 2

43 % владения мячом 57

Для «Зенита» матч выдался совершенно ужасным. В начале питерцы пробовали атаковать. Азмуну удалось даже пробить, но мяч был отбит вратарем. Но успешная контратака привела к голу Морено: нападающий отправил мяч под перекладину. У вышедшего из ворот Лунева не было шансов. Невезение продолжилось и во втором тайме. В самом начале второй половины матча Бакка после навеса Морено уверенно направил мяч головой в ворота «Зенита». Ближе к середине второго тайма вратарь гостей Лунев начал жаловаться на бедро. Голкипера питерского клуба были вынуждены заменить. После долгих стараний «Зенита» из-за фола на Смольникове был назначен штрафной. Игроки «Вильярреала» невнятно сыграли на «втором этаже», и мяч отлетел Ивановичу, который сократил разрыв. Несмотря на это, «Зенит» по сумме двух матчей вылетел из Лиги Европы.

Первый матч: «Зенит» — «Вильярреал» 1:3

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»