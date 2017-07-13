Курбан Бердыев обратился к болельщикам «Ростова»

«Мы вернулись домой. Для нас это самое важное. Хотелось бы через вас обратиться к болельщикам «Ростова», чтобы с пониманием отнеслись к нашему переходу, потому что это наш дом. Их отношение было настолько позитивным, и поддержка с первого тура была настолько мощной, что есть определенное разочарование, что мы с ними распрощались», — сказал Бердыев.

Под руководством Бердыева «Ростов» занял второе место в сезоне 2015/2016, играл в Лиге чемпионов и дошел до стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»