Курбан Бердыев обратился к болельщикам «Ростова»

Автор: Никита Воробьев 0

Бердыев

«Мы вернулись домой. Для нас это самое важное. Хотелось бы через вас обратиться к болельщикам «Ростова», чтобы с пониманием отнеслись к нашему переходу, потому что это наш дом. Их отношение было настолько позитивным, и поддержка с первого тура была настолько мощной, что есть определенное разочарование, что мы с ними распрощались», — сказал Бердыев.

Под руководством Бердыева «Ростов» занял второе место в сезоне 2015/2016, играл в Лиге чемпионов и дошел до стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»

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