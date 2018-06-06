Аргентина отменила товарищеский матч с Израилем в Иерусалиме из-за политической ситуации и угроз

Автор: Тимофей Поршнев 0

Argentina

Товарищеский матч между сборными Израиля и Аргентины, который должен был состояться 9 июня в Иерусалиме, отменен. Футбольная ассоциация Аргентины отказалась от проведения матча из-за политической ситуации, угроз и опасения провокаций.

Напомним, что против проведения матча выступала Палестина, которая считает Иерусалим оккупированной территорией.

Палестинцы сжигали футболки сборной Аргентины, а посол Палестины в Аргентине Хусни Абдель Вахед заявил: «Этот матч похож на то, если бы мы отметили годовщину оккупации Фолклендских островов (конфликт между Аргентиной и Великобританией из-за этого архипелага тянется с 1982 года)».

Теперь Аргентина попытается найти соперника, чтобы сыграть 9 июня в Барселоне, а после игры планирует отправиться в Россию.

Фото: Global Look Press
Источник: Ole

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