Сборная России объявила состав на матч с Бельгией

Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии. Бельгийцы тоже показали свой состав.

С первых минут встречу начнут голкипер Гильерме и полузащитник Ильзат Ахметов. Капитан команды – Артем Дзюба. В центре обороны появятся три защитника – Кирилл Набабкин, Георгий Джикия и Федор Кудряшов.

Состав сборной России: Гильерме – Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков – Кузяев, Ахметов, Головин, Черышев – Дзюба.

Запасные: Лунев, Шунин, Беляев, Игнатьев, Семенов, Газинский, Оздоев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов, Чалов.

Состав сборной Бельгии: Куртуа — Кастань, Алдервейрелд, Боята, Фертонген, Т. Азар — Тилеманс, Дендонкер, Мертенс, Э. Азар — Батшуайи.

LINE-UP ! 🇧🇪🆚🇷🇺

Klaar voor een nieuwe kwalificatiecampagne? 😍

Prêt pour une nouvelle campagne de qualification ? 😍

Ready for a new qualification campaign? 😍

📺 @VTMStadion | @RTBFsport#SelectedbyPwC#BELRUS #EURO2020#COMEONBELGIUM 🇧🇪#EuropeanQualifiers pic.twitter.com/RclCBAqzu1

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 21, 2019