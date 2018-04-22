Бывший вратарь «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезар завершил карьеру

Бывший вратарь «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезар завершил игровую карьеру. 38-летний голкипер накануне провел свой последний матч в составе «Фламенго» против «Америки Минейро» (2:0).

Вместе с «Интером» бразилец пять раз становился чемпионом Италии, трижды завоевал Кубок страны и четырежды – Суперкубок. В 2010 году он выиграл в составе «нерадзурри» Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Также Сезар выступал за «Куинз Парк Рейнджерс», «Торонто» и «Бенфику».

За сборную Бразилии он провел 87 матчей, дважды становился победителем Кубка конфедераций и один раз – Кубка Америки.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Интера»