«МЮ» готов подписать новый контракт с Андером Эррера

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера близок к подписанию нового соглашения с клубом. Он может остаться в команде.

Переговоры между «красными дьяволами» и представителями испанца ведутся уже с прошлого года. В конце 2019-го он может стать свободным агентом.

«Если я заслужу новое соглашение, то мы его заключим. Я не эгоистичный парень. Хочу, чтобы команда продолжала побеждать. Я не схожу с ума из-за своего контракта», — недавно заявил Эррера.

Напомним, что хавбек перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 17 игр, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail, Goal.com