Месси хотел бы снова поработать с Гвардиолой

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказал желание снова поработать с Хосепом Гвардиолой. Форвард также отметил, что считает испанского специалиста одним из лучших тренеров в мире.

«Всегда приятно играть в одной команде с отличными футболистами. Хоть это и сложно, но я бы хотел снова поработать с Гвардиолой. Он один из лучших тренеров в мире. Я хотел бы, но повторюсь, что это сложно осуществить», — заявил аргентинец.

Напомним, что Гвардиола возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. В нынешнем сезоне под руководством Эрнесто Вальверде «сине-гранатовые» лидируют в чемпионате Испании с 37 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca