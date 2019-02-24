Сергей Прядкин: «Наша позиция одна — пиво должно быть на стадионах»

Автор: Дарья Григорьева 0

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место. Бельгия — Англия — 2:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 14 июля 2018 г.

Глава РПЛ Сергей Прядкин поддержал идею о возвращении пива на стадионы. Он не выступает против того, чтобы его продавали на аренах во время матча. 

«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен» — заявил Прядкин.

Напомним, что с 2005 года пиво запретили продавать на стадионах России. Но во время чемпионата мира 2018 года запрет был на время снят. Пиво продавалось на стадионах и в фан-зонах. Временное разрешение было связано с особым статусом проводимого турнира и контрактами ФИФА с производителями алкогольного напитка.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Сайт телеканала «360»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сергей Прядкин: «РПЛ не успеет внедрить VAR к старту следующего сезона»

«Крылья Советов» арендовали Ананидзе

Ещенко

Андрей Ещенко: «Болельщики Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 