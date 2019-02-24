Сергей Прядкин: «Наша позиция одна — пиво должно быть на стадионах»

Глава РПЛ Сергей Прядкин поддержал идею о возвращении пива на стадионы. Он не выступает против того, чтобы его продавали на аренах во время матча.

«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен» — заявил Прядкин.

Напомним, что с 2005 года пиво запретили продавать на стадионах России. Но во время чемпионата мира 2018 года запрет был на время снят. Пиво продавалось на стадионах и в фан-зонах. Временное разрешение было связано с особым статусом проводимого турнира и контрактами ФИФА с производителями алкогольного напитка.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Сайт телеканала «360»