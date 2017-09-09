Карим Бензема пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги

Автор: Лидия Дидык 0

Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель. Причиной стало повреждения подколенного сухожилия.

Игрок получил травму в первом тайме матча 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:1). Он был заменен на Гарета Бэйла на 29-й минуте матча.

Таким образом, Бензема, скорее всего, пропустит четыре ближайших матча примеры: с «Реалом Сосьедад», «Бетисом», «Эспаньолом» и «Алавесом» (пройдут с 17 сентября по 1 октября). Кроме того, форвард не сыграет в матчах Лиги чемпионов с АПОЭЛ (13 сентября) и дортмундской «Боруссией» (26 сентября).

Фото: Global Look Press
Источник: As

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