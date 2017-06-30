Агент Рыбуса: «Мацею интересны варианты с ЦСКА, «Локо» и еще одним клубом»

Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски заявил, что его клиент может вернуться в Россию. К поляку проявляют интерес «Локомотив», ЦСКА и еще один неназванный клуб.

«Три клуба РФПЛ проявляют интерес к Рыбусу, и мы планируем встретиться с их представителями на следующей неделе.

Мацею очень интересно продолжение карьеры в России, но если он и будет выбирать между российскими клубами, то это будет либо ЦСКА, либо «Локомотив». Возможно, будет еще один клуб, но в данный момент не буду оглашать его название.

Помимо России, есть предложения из Германии, Польши, Италии и от одного клуба из английского чемпионшипа. Сейчас мы с игроком взяли паузу на неделю, чтобы изучить все предложения. Для Рыбуса, помимо еврокубков, является приоритетом попадание в стартовый состав, но это не повод предположить, что игрок не готов к конкуренции.

На следующей неделе встретимся с представителями клубов. Не исключаю, что в конце следующей недели увидим Мацея в футболке новой команды», — сказал Пекарски.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

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