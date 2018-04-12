Хавьер Тебас: «Не исключаю проведения матча чемпионата Испании в России»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Javier Tebas

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможности проведения матчей чемпионата Испании за границей. Россия является одним из вариантов.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас на пресс-конференции Marspo ответил на вопрос, могут ли в будущем матчи чемпионата Испании пройти в России.

«Игры за пределами страны несут экономические выгоды. Это должно быть первой новостью для страны, где вы играете. Мы хотим проводить по одному матчу сезона за пределами страны. Это не новость для спорта.

Что касается потенциальных мест, то мы планируем начать с США. Но в дальнейшем я не исключаю проведение матча в России. Это серьезный рынок, здесь много фанатов, большая аудитория. В нашей лиге есть японский игрок. Его клуб – третий по популярности в Японии. В Бундеслиге много игроков из Кореи – это важно для популярности корейского рынка.

Мы бы хотели видеть в Ла Лиге больше русских, это повысило бы интерес к чемпионату со стороны российской аудитории.Не знаю, кто выиграет чемпионат мира, но финал Испания – Россия был бы крутым!», – сказал Тебас.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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