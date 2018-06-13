Станислав Черчесов: «С футболистами говорим о многом. Но тему критики не затрагиваем»

Накануне ЧМ-2018 Станислав Черчесов дал пресс-конференцию. Вместе с игроком сборной России Александром Самедовым он ответил на несколько вопросов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал, как футболисты команды проводят свободное от тренировок время. Он сообщил, что практически не читает прессу, так как полностью сконцентрирован на работе, рассказал о шансах полузащитника Далера Кузяева на попадание в стартовый состав команды на матч чемпионата мира с Саудовской Аравией. Черчесов признался, что не слышал резонансную песню Семена Слепакова о нашей национальной команде.

– Вся страна за вас сейчас сильно переживает. Можете рассказать, как пройдет сегодняшний вечер? Будет собрание? Артем Дзюба вчера сказал, что точно соберутся командой.

– Есть внутренние командные мероприятия. Позавчера или вчера играли в «Что? Где? Когда?» В каждой команде есть свои нюансы, куда тренерский штаб не вмешивается. Далее после тренировки – обед, отдых, теория в 18.00. Вчера посмотрели, как соперник играет в атаке, сегодня – в обороне.

Виталий Леонтьевич (Мутко) вчера не смог приехать, сегодня, возмозно, на ужин приедет. Далее у футболистов свои планы. Кто бутсы чистит, кто еще что. На завтра и футболисты еще распорядок не знают.

– Смотрели игру Саудовской Аравии с Германией. Как настроение?

– Нормальное, рабочее. Провели работу в Австрии, выходим постепенно на планируемый уровень. С Австрией были проблески, с тех пор совершенно другое качество тренировок и двусторонних игр. Игнашевич? Такое чувство, что он все время был с нами. Рады, что он в команде. Это реальная боевая единица, которая объединяет команду.

– Критика, которая обрушилась в адрес команды и ваш лично, на турнире помешает или поможет?

– Отвечу откровенно – почти ничего не читаю, концентрируюсь на работе. Мы идем своей дорогой, и то, что попали под критику – естественное явление в современном мире. Но это надо правильно воспринимать. Мы не можем на это влиять. Можем влиять только на свою подготовку, качество своей игры. Мы каждый день с футболистами о многом разговариваем, но эту тему практически не затрагиваем. Похвала – это тоже критика. Надо сделать все, чтобы критика стала позитивной. У нас все эти возможности есть.

— Как вы оцениваете физическое состояние Далера Кузяева? И насколько вероятно его попадание в стартовый состав?

— Далер пропустил несколько игр у себя в клубе. Когда он прибыл на сбор в национальную команду, его состояние было не самым лучшим. Сейчас оно улучшается и по тестам, и визуально. Могу вас заверить, что есть заметный сдвиг. У Далера такие же шансы на попадание в стартовый состав, как и у остальных.

— Может, видели песню Семена Слепакова?

— Врать не буду, не видел. Поэтому мне нечего комментировать.

— Я тоже не видел. После турнира посмотрю, — сказал, в свою очередь, полузащитник российской сборной Александр Самедов.

— Вопрос и тренеру, и игроку. Это огромный турнир для России и всего мира. Какой месседж российскому народу вы пошлете за день до первого матча? — спросил журналист из Дании.

— Вы из Дании, поэтому вам, хотите вы этого или нет, русскую душу не понять. У меня есть чувство, что завтра полстраны только в момент первого свистка узнает, что начнется чемпионат мира, и все пойдет как надо. Наше дело — игрой воодушевить народ. Словами еще никто ничего не сделал. Делами надо доказывать свою состоятельность.

— Буду краток. Мы внутри команды очень хотим, чтобы народ гордился своей сборной. Мы очень хотим этого добиться, — сказал, в свою очередь, полузащитник сборной России Александр Самедов.

– Джеймс Додд, Соединенное Королевство, – представился британский журналист перед тем, как задать вопрос Черчесову.

– Джеймс Бонд? (Смех в зале)

– Джеймс Додд. Накануне первой игры вы нервничаете? И что будете делать сегодня вечером? Какая рутина?

– Это не рутина, это приятная работа со своими футболистами. У нас будет теория, обсудим какие-то вещи еще раз в спокойной обстановки. Бывают у нас монологи, бывают диалоги. Сегодня будет обмен мнениями.

Футболист – это актер, который делает всю работу. Выйдет на поле Самедов, а не я. Сегодня обсудим, потом, с вашего позволения, ужин. А потом… Потом будет потом.

Станислав Черчесов перед матчем открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией также призвал всех принять участие в акции «Усы надежды».

– Иван Ургант запустил акцию «Усы надежды». Как вы к этому относитесь? Готовы ли вы призвать всех принести усы надежды завтра в «Лужники»?

– У меня такое чувство, что я в другом пространстве каком-то нахожусь. О чем сейчас разговаривают? Я не знаю, о чем вы говорите. Но… Все с усами – на стадион! – сказал Черчесов.

— Все ли здоровы?

— Все сегодня тренировались, все готовятся к игре, что на не может не радовать. Все маленькие болячки ушли в сторону. — Как прогресс Антона Миранчука, который еще недавно играл в Эстонии? — Не хочу повториться, но видел его в Лиге Европы в Эстонии против Славии Прага. Тогда еще приметил. Прогресс радует, но не удивляет. Его потенциал таков, что при правильном отношении к себе он будет расти. Что он и делает.

— В декабре многие думали, что группа А будет самой легкой на чемпионате мира. Потом у многих мнение изменилось. Вам важна первая победа на чемпионате? И насколько важен для команды Мариу Фернандес?

— Мы не можем влиять на мнения. Можем только игрой подчеркнуть, какая у нас группа. С первого дня обсуждаем соперников, и из моих уст никогда не звучало, что хоть в одной группе есть слабая команда. Есть первая игра, которая накладывает отпечаток. Что касается Марио Фернандеса, то уже чувствуется, что он реально в коллективе. Чувствует себя великолепно, готов к игре, и на сегодняшней тренировке показал, что готов в ней участвовать.

Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал о том, что его порадовало во время подготовки к чемпионату мира.

– Что меня порадовало в плане подготовки к турниру, так это великолепный прессинг, перехват Смолова, пас Дзагоева и удар Самедова, – сказал Черчесов, вспоминая товарищеский матч с Турцией (1:1, 5 июня).

В четверг сборная России на московском стадионе «Лужники» в матче открытия чемпионата мира сыграет с командой Саудвоской Аравии

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»