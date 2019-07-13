«Барселона»попробует приобрести Неймара

«Барселона» думает над приобретением нападающего «ПСЖ» Неймара. Клуб готовит предложение по бразильцу.

Как сообщает источник, даже известна сумму, которую каталонцы намерены отдать за игрока. Они заплатят 130 млн евро. Кроме того в сделку могут быть включены несколько футболистов сине-гранатовых: полузащитники Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле, защитники Нелсон Семеду и Самюэль Умтити.

Испанцы предоставят парижанам право выбрать троих игроков из этого списка при оформлении перехода Неймара.

Напомним, форвард несколько раз говорил о своем желании вернуться в «Барселону». За каталонцев он выступал с 2013 по 2017 года. В прошедшем сезоне в Лиге 1 за «ПСЖ» нападающий провел 17 матчей, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS