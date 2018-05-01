«Бенфика» рассматривает возможность назначения Паулу Фонсеки

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека попал в сферу интересов «Бенфики». Лиссабонский клуб рассматривает кандидатуру 45-летнего португальца.

Кроме того португальцы рассматривают также Марку Силву (экс-«Уотфорд») в качестве потенциальной замены Рую Витории.

«Бенфика» проиграла два последних домашних матча, в том числе «Порту» (0:1), и за два тура до финиша отстает от лидирующих «драконов» на 5 очков.

Витория может быть уволен в случае поражения от «Спортинга» в лиссабонском дерби, которое состоится 5 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Noticias ao Minuto