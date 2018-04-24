Отец Куртуа: «Никогда не передавал состав журналистам. Я ненавижу сливы!»

Тьерри Куртуа, отец голкипера «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, поделился мнением о словах бывшего тренера сборной Марка Вильмотса. Специалист обвинил вратаря в сливе информации из раздевалки.

«Я никогда в своей жизни не передавал состав сборной ни одному журналисту.

Я был топ-игроком, был сотрудником клуба европейского уровня. знаю, насколько важна эта информация. Мои игроки и коллеги тоже это знают. Мы работаем вместе на долгое время ради результата, я ненавижу сливы!» – заявил Куртуа-старший.

Фото: Global Look Press

Источник: DH