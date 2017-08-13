Александр Григорян: «Когда накапливаются такие игры, тренер должен подать в отставку»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подал в отставку. Это произошло сразу после проигрыша в матче с «Динамо» (1:3) в рамках 6-го тура Премьер-лиги.

Пресс-служба «Анжи» привела комментарии специалиста:

«Результат сегодняшней игры опять определили грубейшие индивидуальные ошибки определенных футболистов. Я сейчас не хочу объявлять имена. Основная моя ошибка — это то, что я не доверял запасным. Когда есть командная игра, люди понимают, что им делать в защите и атаке. Нужно доверять и давать шанс всем футболистам.

Если посчитать количество матчей, в которых индивидуальные ошибки определенных игроков привели к потере очков, станет понятно, что я должен был совершить ротацию и заменить их. Матч с «Ростовом» не был проигрышным, да и в матче с ЦСКА при счете 1:2 было пару моментов. Сказать, что мы провалили игру в Хабаровске, тоже язык не поворачивается. Мы же не та команда, которая должна создавать 20 моментов!

То, что только Маркелов в Хабаровске нанес восемь ударов по воротам, наверно, о чем-то говорит. Когда накапливаются такие игры, в которых команда ни в чем не уступает соперникам по содержанию игры и при этом проигрывает, то, конечно же, в такой ситуации тренер должен подать в отставку».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс