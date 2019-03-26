Далер Кузяев пропустит несколько матчей РПЛ

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев был успешно прооперирован в Германии. Стали известны подробности о состоянии футболиста.

Напомним, во время мачта отбора Евро-2020 между сборными России и Бельгии хавбек получил повреждение. После стало известно, что у игрока зафиксировали травму латерального мениска правого колена. По прогнозам медицинского штаба петербургского клуба Кузяев будет восстанавливаться около 6-8 недель.

Таким образом, из-за травмы полузащитник пропустит встречи с «Локомотивом», «Краснодаром», «Динамо». Есть вероятность, что он не примет участие в игре с ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»