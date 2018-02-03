«Лилль» из-за проблем с финансами может быть переведен в Лигу 2

Автор: Лидия Дидык 0

Лилль

«Лилль» может быть переведен в низшую лигу. Причина в финансовых проблемах клуба.

Национальный директорат по управлению, который следит за финансовым положением клубов во Франции, заявил, что решение о понижении в классе будет применено к клубу по завершении сезона, если финансовое положение не будет приведено в порядок.

В декабре прошлого года на «Лилль» был наложен запрет на трансферы, в связи с чем клуб не смог усилить состав в январское трансферное окно.

В настоящее время «Лилль» также продолжает разбирательство с бывшим главным тренером Марсело Бьелсой, который за расторжение контракта требует у клуба около 19 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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