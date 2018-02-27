Унаи Эмери про запланированную операцию Неймара: «Это неправда. Мы примем решение в ближайшее время»

Автор: Лидия Дидык 0

Унаи Эмери

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал информацию о том, что Неймар будет прооперирован. Специалист опроверг все слухи.

«Это неправда, операции не будет. В ближайшие дни мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем решение. Я говорил с врачами, есть небольшой шанс, что он сможет сыграть против «Реала». Сейчас появляется очень много информации, но суть такова: мы будем рады, если он сможет сыграть; если не сможет – у нас есть другие футболисты, которые могут хорошо себя проявить.

Конечно, сейчас вероятнее вариант, что он не сможет сыграть, но пока я полностью не исключаю его участие», – отметил Эмери.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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