УЕФА может запретить играть головой на детском уровне

Автор: Лидия Дидык 0

Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что ведомство рассмотрит возможность запрета игры головой на детском уровне. Запрет будет принят, если будет доказано, что удары по мячу нарушают деятельность мозга и в будущем могут привести к слабоумию.

«Конечно, мы должны тщательно рассмотреть этот вопрос. Если исследование четко покажет, что в этом есть вред, особенно для детей, то мы должны отнестись к этой проблеме со всей серьезностью. Это крайне  важно.

Когда смотришь другие виды спорта, бокс или ММА, становится жутко от увиденного. Это проблема многих видов спорта, включая футбол. Буду ждать с нетерпением результатов исследования», – сказал Чеферин.

В 2016 году в США запретили играть головой детям до 11 лет.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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