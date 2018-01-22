Нико Ковач: «Если одобрять все, что делали Дембеле и Обамеянг, это приведет к анархии в футболе»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач высказался по поводу ухода из дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле в «Барселону» и возможного ухода Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал». Специалист раскритиковал такое отношение футболистов к обязанностям.

«Нельзя одобрять такие вещи. К чему все это приведет? К анархии. Каждый будет делать что хочет, игроки будут приходить на тренировки, только если им захочется.

В мое время клубы и тренеры были авторитетами, таких вещей просто не существовало. В прошлом сказанное слово было столь же верно, как контракт.

Сейчас же в контракт вписывают любую мелочь – да и то появляются способы ее проигнорировать», – заявил Ковач.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker