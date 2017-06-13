Прокуратура Испании возбудила уголовное дело против Роналду за неуплату налогов

Против нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду завели уголовное дело по поводу неуплаты налогов. Иск прокуратуры Испании основан на отчете налоговых органов.

Уголовное дело возбудили по обвинению за то, что в период с 2011 по 2014 год Роналду уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. В заявлении прокуратуры утверждается, что Роналду использовал созданную в 2010 году бизнес-структуру для сокрытия своих реальных доходов от реализации имиджевых прав.

Представители «Реала» отказались от комментариев.

Прокуратура утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллионов евро – в 2014 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1