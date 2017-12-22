Болельщики «Зенита» назвали победу над «Спартаком» главным событием 2017 года

«Зенит» подвел итоги голосования среди болельщиков по поводу главного события 2017 года. Большинство болельщиков проголосовали за крупную домашнюю победу над «Спартаком» (5:1).

В голосовании приняли участие более 7000 человек.

Второй по популярности вариант – церемония чествования Александра Кержакова на стадионе «Санкт-Петербург» (около 5000 голосов). На третьем месте в рейтинге болельщиков – лидерство «Зенита» в Лиге Европы по количеству побед и забитых голов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»