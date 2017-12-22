Болельщики «Зенита» назвали победу над «Спартаком» главным событием 2017 года

Автор: Лидия Дидык 0

,Фаны Зенита

«Зенит» подвел итоги голосования среди болельщиков по поводу главного события 2017 года. Большинство болельщиков проголосовали за крупную домашнюю победу над «Спартаком» (5:1).

В голосовании приняли участие более 7000 человек.

Второй по популярности вариант – церемония чествования Александра Кержакова на стадионе «Санкт-Петербург» (около 5000 голосов). На третьем месте в рейтинге болельщиков – лидерство «Зенита» в Лиге Европы по количеству побед и забитых голов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Зенит» набрал 200 очков рейтинга УЕФА

РОСГОССТРАХ-Чемпионат России 2017/2018, 4-й тур, «Зенит» — «Спартак

«Спартак» – «Зенит» — 3:1. Гол Самедова, удаление Фернандо и печаль Манчини

Каррера

Массимо Каррера: «Излишняя активность фанатов? Поддержка должна быть такой»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 