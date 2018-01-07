Тома Лемар – главная цель «Ливерпуля» в январе

«Ливерпуль» намерен совершить важную покупку в зимнее трансферное окно. Мерсисайдский клуб хочет подписать полузащитника «Монако» Тома Лемара.

Его покупка – главная цель на этот трансферный период.

Впрочем, «Ливерпуль» также рассматривают и другие варианты: Рияда Мареза из «Лестера», Юлиана Брандта из «Байера» и Юлиана Дракслера из «ПСЖ».

Кроме того, мерсисайдцы попытаются досрочно выкупить полузащитника Наби Кейта у «РБ Лейпциг». Гвинеец в этом сезоне выступает нестабильно, но руководство немецкого клуба не хочет отпускать его до лета.

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