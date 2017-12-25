Виктор Гусев: «Денис Глушаков — настоящий капитан команды-чемпиона»

Известный телекомментатор Виктор Гусев назвал свою тройку лучших игроков РФПЛ по итогам 2017 года. Победитель опроса на звание лучшего игрока 2017 года по версии еженедельника «Футбол» будет объявлен 26 декабря.

«Денис Глушаков – настоящий капитан команды­-чемпиона. Он забил несколько решающих мячей, не будучи центральным нападающим. У него очень консолидирующая роль как в середине поля во время матча, так и в раздевалке. И что немаловажно, третья составная часть лучшего футболиста и капитана – это то, что он правильно общается с прессой.

Вернблум – необычный игрок для нашего футбола. Он привнес в него качества английской Премьер-­лиги: неуступчивость, борьбу в середине поля, энергию. Шведа в последнее время используют в роли центрального нападающего. Да, Вернблум может выполнять роль столба, чтобы на него навешивали с обоих флангов, а он забивал, проталкивал мяч в сетку. Но для постоянной игры центральным нападающим соответствующих навыков у Понтуса нет. А на своем месте он задает тон. Я вообще люблю таких футболистов.

Считаю, что внутренне виноват перед Тимофеем Калачевым, потому что в прошлом году хотел его поставить на третье место, а поставил на несуществующее четвертое. А третье отдал на тот момент его партнеру по «Ростову» – Азмуну. Калачев – такой долгожитель, который сохраняет физическую форму, великолепно играет в пас, хорош и в защите, и в атаке. Стабильный, уверенный в себе, мощный, может на равных поговорить с Моуринью. Жалко, что он белорус и не может в сборной России выступать», — сказал Гусев.

Итоги голосования на звание лучшего игрока 2017 года по версии еженедельника «Футбол» будут объявлены во вторник, 26 декабря. Напомним, что обладателем награды лучшему футболисту 2016 года стал нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.

Федор Смолов: «У меня состоялся серьезный разговор с самим собой. И я поменял все в своей жизни»

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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